Stage Roue Cyr et Hula Hoop avec Noémie Nocus Gymnase de l’école Jean Guehenno Quimperlé

Stage Roue Cyr et Hula Hoop avec Noémie Nocus

Gymnase de l’école Jean Guehenno 7 Rue Thiers Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 13:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Noémie Nocus de la compagnie l’Arbre Danseuse est artiste danseuse et circassienne. Elle pratique la danse depuis petite et prolonge sa passion de tourner avec la roue Cyr et les hula-hoops. Elle vous propose un atelier découverte de la roue Cyr et du hula-hoop.

Au programme

– échauffement spécifique

– travail sur des figures

– création d’un enchaînement technique et artistique

Prérequis minimum 1m55, avoir déjà été initiée au cirque. .

Gymnase de l’école Jean Guehenno 7 Rue Thiers Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 17 40 03 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Roue Cyr et Hula Hoop avec Noémie Nocus Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS