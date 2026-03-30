Stage roue rouge urbain Salles
Stage roue rouge urbain Salles samedi 18 avril 2026.
Stage roue rouge urbain
34 rue va au champ Salles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le Rolleyre Club organise un stage de roller course et freestyle, accessible à partir du niveau roue verte.
Encadrés par Vincent, les participants alterneront différentes pratiques course indoor et skatecross (gymnase, mercredi), course sur piste (anneau de Gujan, jeudi matin), freestyle (skatepark de Gujan, jeudi après-midi) et saut-slalom (gymnase, vendredi).
Dates mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril 2026, de 9h30 à 16h30
Tarifs
50 € les 3 jours pour les adhérents 60 € pour les non-adhérents
20 € la journée pour les adhérents 25 € pour les non-adhérents
Prévoir un pique-nique et une gourde.
Lieu 34 rue va au champ, Salles .
34 rue va au champ Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 99 33 21 contact.rolleyre@gmail.com
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English : Stage roue rouge urbain
L’événement Stage roue rouge urbain Salles a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Val de l’Eyre
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