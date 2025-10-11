STAGE SABRE 24 ENERGIES Balaruc-le-Vieux
STAGE SABRE 24 ENERGIES Balaruc-le-Vieux samedi 11 octobre 2025.
STAGE SABRE 24 ENERGIES
Balaruc-le-Vieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2025-10-11 2025-11-13 2025-11-22 2026-01-17 2026-02-14 2026-04-11 2026-05-23
De l’automne 2025 au printemps 2026, l’association Wuwei propose au Forum de Balaruc-le-Vieux une série de stages autour des armes traditionnelles (sabre, éventail, bâton) et des pratiques martiales chinoises.
Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 82 80 47 33 contact.wuwei@gmail.com
English :
From autumn 2025 to spring 2026, the Wuwei association is offering a series of courses at the Balaruc-le-Vieux Forum, focusing on traditional weapons (sabre, fan, staff) and Chinese martial arts.
German :
Von Herbst 2025 bis Frühjahr 2026 bietet der Verein Wuwei im Forum von Balaruc-le-Vieux eine Reihe von Workshops an, die sich mit traditionellen Waffen (Säbel, Fächer, Stock) und chinesischen Kampfpraktiken beschäftigen.
Italiano :
Dall’autunno 2025 alla primavera 2026, l’associazione Wuwei offrirà una serie di corsi al Forum de Balaruc-le-Vieux incentrati sulle armi tradizionali (sciabola, ventaglio, bastone) e sulle arti marziali cinesi.
Espanol :
Del otoño de 2025 a la primavera de 2026, la asociación Wuwei ofrece en el Foro de Balaruc-le-Vieux una serie de cursos centrados en las armas tradicionales (sable, abanico, bastón) y las artes marciales chinas.
