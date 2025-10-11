STAGE SABRE 24 ENERGIES Balaruc-le-Vieux

STAGE SABRE 24 ENERGIES Balaruc-le-Vieux samedi 11 octobre 2025.

Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2025-10-11 2025-11-13 2025-11-22 2026-01-17 2026-02-14 2026-04-11 2026-05-23

De l’automne 2025 au printemps 2026, l’association Wuwei propose au Forum de Balaruc-le-Vieux une série de stages autour des armes traditionnelles (sabre, éventail, bâton) et des pratiques martiales chinoises.
Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 82 80 47 33  contact.wuwei@gmail.com

English :

From autumn 2025 to spring 2026, the Wuwei association is offering a series of courses at the Balaruc-le-Vieux Forum, focusing on traditional weapons (sabre, fan, staff) and Chinese martial arts.

German :

Von Herbst 2025 bis Frühjahr 2026 bietet der Verein Wuwei im Forum von Balaruc-le-Vieux eine Reihe von Workshops an, die sich mit traditionellen Waffen (Säbel, Fächer, Stock) und chinesischen Kampfpraktiken beschäftigen.

Italiano :

Dall’autunno 2025 alla primavera 2026, l’associazione Wuwei offrirà una serie di corsi al Forum de Balaruc-le-Vieux incentrati sulle armi tradizionali (sciabola, ventaglio, bastone) e sulle arti marziali cinesi.

Espanol :

Del otoño de 2025 a la primavera de 2026, la asociación Wuwei ofrece en el Foro de Balaruc-le-Vieux una serie de cursos centrados en las armas tradicionales (sable, abanico, bastón) y las artes marciales chinas.

