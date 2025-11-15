STAGE SALSA CUBAINE Saint-Cézert

STAGE SALSA CUBAINE Saint-Cézert samedi 15 novembre 2025.

STAGE SALSA CUBAINE

SALLE DES FÊTES Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-15

2025-11-15

Plongez dans l’ambiance ensoleillée de Cuba sans quitter la région !

Le samedi 15 novembre 2025, l’Espace Culturel et Associatif de Saint-Cézert vous invite à découvrir la salsa cubaine à travers un stage inédit suivi d’une grande soirée festive ouverte à tous. Un rendez-vous idéal pour s’initier à la danse, partager un repas convivial et prolonger la fête sur la piste.

De 17h à 19h, participez à un stage de découverte de salsa cubaine animé par Frédéric Salsa Cubaine. Que vous soyez débutant ou déjà amateur de danse latine, ce cours vous plongera dans l’énergie et la convivialité propres à la salsa.

(Réservation obligatoire avant le 31 octobre via HelloAsso ou par mail à foyer.stcezert@gmail.com)

À partir de 19h30, place à la soirée cubaine (indépendante du stage, ouverte à tous) Repas convivial autour d’une paëlla. Grande soirée dansante aux rythmes latino pour vibrer et partager un moment festif jusqu’au bout de la nuit. Entrée libre pour la soirée (hors repas). Une buvette sera disponible sur place. 15 .

SALLE DES FÊTES Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie foyer.stcezert@gmail.com

