Stage Salsa et Bachata Amicale Laïque du Montignacois Montignac-Lascaux

10h 12h. Initiation et perfectionnement. Pas besoin de partenaire. Ambiance festive et conviviale garantie. Places limitées. Sur réservation. 15€ ou 20€

Envie de chaleur, de rythme et de bonne humeur ? Rejoignez-nous pour un stage de salsa ouvert à tous, que vous soyez débutant ou déjà passionné !

Au programme

Initiation et perfectionnement

Ambiance festive et conviviale garantie

Pas besoin de partenaire, juste l’envie de bouger et de s’amuser.

Sur inscription. Places limitées .

Amicale Laïque du Montignacois 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr

English : Stage Salsa et Bachata

10am 12pm. Initiation and improvement. No partner required. Festive and friendly atmosphere guaranteed. Places limited. Reservations required. 15? or 20?

German : Stage Salsa et Bachata

10h 12h. Einführung und Perfektionierung. Keine Notwendigkeit für einen Partner. Festliche und gesellige Atmosphäre garantiert. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Nur mit Reservierung. 15? oder 20?

Italiano :

10.00-12.00. Iniziazione e perfezionamento. Non è richiesto alcun partner. Atmosfera festosa e amichevole garantita. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. 15? o 20?

Espanol : Stage Salsa et Bachata

de 10.00 a 12.00 horas. Iniciación y perfeccionamiento. No se necesita pareja. Ambiente festivo y agradable garantizado. Plazas limitadas. Imprescindible reservar. 15? o 20?

