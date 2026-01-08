STAGE SALSA SALLE JEAN MERMOZ Grenade

STAGE SALSA

​Préparez-vous à enflammer la piste avec ce stage découverte de la Salsa ouverte à tous les niveaux de danse !

Loïc et Isaac vous donnent rendez-vous pour un après-midi complet dédié à la Salsa. Que vous soyez novice ou danseur confirmé, il y a un cours pour vous ! Au programme 14h00-15h30 Musicalité, écoute niveau débutant intermédiaire du rythme et suelta. 15h30-15h45 Collation offerte, reprise d’énergie. 15h45-17h15 Techniques avancées et figures complexes, niveau intermédiaire confirmé, le contretemps le son. 17h15 17h30. 2ème Collation, débrief, échanges et bonne humeur ! ​Venez seul(e) ou accompagné(e), et repartez avec de nouvelles passes et le rythme dans la peau. 15 .

