Stage Savoir-Faire Décoration et aménagement pour jardin Niveau débutant Lieu-dit des bois, 61 le Saint-Esprit Plédéliac

Stage Savoir-Faire Décoration et aménagement pour jardin Niveau débutant

Lieu-dit des bois, 61 le Saint-Esprit La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 18:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Créations par le tressage d’osier: arceaux, tontine/ support pour plante grimpante, fascine/ plesse, décor d’ornement.

Pour réservez votre place, par mail ou téléphone.

Règlement à l’avance par chèque . .

Lieu-dit des bois, 61 le Saint-Esprit La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

