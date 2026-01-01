Stage Savoir-Faire Mangeoire pour oiseaux Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac

Stage Savoir-Faire Mangeoire pour oiseaux

Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Créations tressées de plusieurs modèles de mangeoires.

Niveau: confirmé. Sur inscription.

Condition: avoir fait un stage vannerie ou de préférence le stage initiation et perfectionnement décoration et aménagement pour jardin . .

Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77

