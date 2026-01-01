Stage Savoir-Faire Vannerie Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac
Stage Savoir-Faire Vannerie
Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-01-28 18:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Un panier rond ou ovale sur montants parallèles pour débutants et/ou un panier sur arceaux pour confirmés.
Session de 4 séances. .
Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77
L’événement Stage Savoir-Faire Vannerie Plédéliac a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor