STAGE SCIENCE RALLUME TA FLAMME – Saint-André-de-Sangonis 22 juillet 2025 07:00

Hérault

STAGE SCIENCE RALLUME TA FLAMME Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-22

2025-07-29

PRÊT(E) À RALLUMER TA FLAMME ?

Stop aux je suis nul(le) , j’y comprends rien !

Place à j’ai pigé , c’est logique et je gère

Du lundi au vendredi: 2 semaines intensives fin juillet pour remettre les compteurs à zéro avant la seconde !

PRÊT(E) À RALLUMER TA FLAMME ?

Stop aux je suis nul(le) , j’y comprends rien !

Place à j’ai pigé , c’est logique et je gère !

Du lundi au vendredi 2 semaines intensives fin juillet pour remettre les compteurs à zéro avant la seconde !

Format 4 séances de 2h par semaine (de 10 h à midi, quand ton cerveau est au top !)

1ère séance mise au point QCM pour identifier TES blocages spécifiques

Ensuite Alternance entre théorie fun et pratique hands-on

Au programme:

* Maths les fondamentaux qui comptent (calculs, fractions, équations, fonctions, graphiques & géométrie)

* Sciences: expériente pour comprendre (chimie é physique)

* Techno: crée et programme (Programmation Scratch, circuits électriques & fabrication 3D)

Bonus Si vous êtes adulte et que vous accompagnez des jeunes, vous pouvez aussi participer !

Inscriptions limitées. Groupe de 10-12 participants pour un suivi personnalisé. .

Avenue de Montpellier

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

English :

READY TO REKINDLE YOUR FLAME?

Stop saying « I’m hopeless » and « I don’t get it »!

Make way for « I get it », « it’s logical » and « I can handle it »

Monday to Friday: 2 intensive weeks at the end of July to set the record straight before the second exam!

German :

BEREIT, DEINE FLAMME NEU ZU ENTFACHEN?

Schluss mit « Ich bin ein Idiot » und « Ich verstehe nichts »!

Stattdessen heißt es: « Ich habe es verstanden », « Es ist logisch » und « Ich komme damit zurecht »

Montag bis Freitag: 2 Intensivwochen Ende Juli, um vor der zweiten Klasse alles auf Null zu bringen!

Italiano :

PRONTI A RIACCENDERE LA VOSTRA FIAMMA?

Smettete di dire « sono senza speranza » e « non ci arrivo »!

Fate spazio a « ho capito », « è logico » e « posso farcela »

Dal lunedì al venerdì: 2 settimane intensive a fine luglio per rimettersi in carreggiata prima del secondo esame!

Espanol :

¿LISTO PARA REAVIVAR TU LLAMA?

Deja de decir « no tengo remedio » y « no lo entiendo »

Deja paso a « lo entiendo », « es lógico » y « puedo con ello »

De lunes a viernes: ¡2 semanas intensivas a finales de julio para retomar el ritmo antes del segundo examen!

L’événement STAGE SCIENCE RALLUME TA FLAMME Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-06-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT