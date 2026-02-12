Stage sculpture métal D83 Gargas

Stage sculpture métal D83 Gargas dimanche 12 avril 2026.

Stage sculpture métal

D83 448 Route De Saint Saturnin Les Apt Gargas Vaucluse

Tarif : – –

Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-14 17:00:00

2026-04-12

Stage d’initiation à la sculpture du métal. Il reste une place à ces dates. Si vous souhaitez faire un stage à une autre période, merci de me contacter.
D83 448 Route De Saint Saturnin Les Apt Gargas 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 05 06 34  claudine.borsotti@gmail.com

English :

Introductory course in metal sculpture. There is still a place available on these dates. If you would like to take a course at another time, please contact me.

