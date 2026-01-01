Stage sculpture métallique ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Stage sculpture métallique

Tarif : 190 – 190 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Découvrez l’art de la sculpture métallique lors d’un stage de deux jours unique !

Guidé par Pedro Fremy, apprenez à transformer le métal de récupération en œuvre d’art. Découper, assembler, souder… initiez-vous aux gestes du métal tout en donnant une seconde vie à des matériaux oubliés.

Aucune expérience requise — seulement votre curiosité et l’envie de créer. Repartez avec votre propre sculpture et le plaisir d’avoir fait naître la beauté de la matière brute !

Au programme

-Présentation de différents types de métaux et objets de récupération.

-Les outils pour la mise en forme de l’acier couper, poncer, ébarber, plier, cintrer.

-La soudure à l’arc principes de base et mise en pratique.

-Réalisation des sculptures acier (imaginées par chaque stagiaire en amont du stage).

Prévoir une tenue de bricolage adaptée à la soudure et à l’utilisation de meuleuse.

Si vous en disposez déjà, n’hésitez pas à venir avec votre équipement (hors consommables) matériel de soudure, équipements de protection type lunettes/casque antibruit/gants, outillage etc.

– A partir de 16 ans.

– Stage animé par Pedro Fremy.

– Réservation obligatoire. Limité à 5 participants. .

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue du Gabizos Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 60 26 56 66 pedrobigore@yahoo.fr

English :

Discover the art of metal sculpture in a unique two-day workshop!

Guided by Pedro Fremy, learn how to transform salvaged metal into a work of art. Cut, assemble, weld? get to grips with the art of metal while giving a second life to forgotten materials.

No experience required? just your curiosity and desire to create. Leave with your own sculpture and the pleasure of having brought out the beauty of raw material!

Program:

-Introduction to different types of metal and salvaged objects.

-Tools for shaping steel: cutting, sanding, deburring, bending, bending.

-Arc welding: basic principles and practical exercises.

-Production of steel sculptures (imagined by each trainee before the course).

Please bring suitable DIY clothing for welding and grinding.

If you already have some, please feel free to bring your own equipment (excluding consumables): welding equipment, protective goggles/ear protection/gloves, tools, etc.

