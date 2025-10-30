Stage Sculpture sur bois Le Conquet

Stage Sculpture sur bois Le Conquet jeudi 30 octobre 2025.

Stage Sculpture sur bois

1 La Vallée Le Conquet Finistère

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-30

Deux demi-journées pour créer un ou plusieurs objets en bois, découvrir les bases de la sculpture sur bois et peut-être plus que ça encore… .

1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

