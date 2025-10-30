Stage Sculpture sur bois Le Conquet
Stage Sculpture sur bois Le Conquet jeudi 30 octobre 2025.
Stage Sculpture sur bois
1 La Vallée Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Deux demi-journées pour créer un ou plusieurs objets en bois, découvrir les bases de la sculpture sur bois et peut-être plus que ça encore… .
1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage Sculpture sur bois Le Conquet a été mis à jour le 2025-09-19 par OT IROISE BRETAGNE