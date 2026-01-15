Stage Sculpture sur bois Le Conquet
Stage Sculpture sur bois Le Conquet jeudi 26 février 2026.
Stage Sculpture sur bois
1 La Vallée Le Conquet Finistère
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:30:00
2026-02-26
Créer un objet en partant d’un bout de bois au couteau.
Nous allons partir à la découverte de la sculpture sur bois, trouver les bons réflexes, sculpter selon notre imagination et les courbes que nous offre la matière.
Sur réservation. .
1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
