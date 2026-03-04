STAGE SCULPTURE TERRE ados/adultes – dimanche 3 mai matin, Ateliers Octopodes, Chambéry

STAGE SCULPTURE TERRE ados/adultes – dimanche 3 mai matin Dimanche 3 mai, 09h00 Ateliers Octopodes Savoie

Public : à partir de 15 ans, débutant ou initié

Prix : 60 euros terre et cuisson comprises pour 1 pièce (taille max : hauteur + largeur + profondeur < 50 cm), rgt chèque ou espèces Nombre de participants : max 6 Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Au sein d’un petit groupe venez réaliser votre projet de sculpture en terre dans une ambiance conviviale et bienveillante. N’hésitez pas à apporter des visuels d’inspiration (plus pratique si imprimés papier). Durant cette séance de 3 heures, je vous guide que vous soyez débutant ou plus expérimenté, dans le respect de vos choix esthétiques. Pas d’idée de réalisation ? Je peux vous faire des propositions en fonction de vos envies du moment.

Je garde ensuite votre pièce pour la faire sécher puis cuire. Vous pourrez venir la chercher dans mon atelier (à 5 minutes à pied des ateliers Octopodes), environ un mois après la séance.

Prix : 60 euros terre et cuisson comprises pour 1 pièce (taille max : hauteur + largeur + profondeur < 50 cm) / tarif carte pour les habitués

Nombre de participants : max 6

Atelier animé par Anne DAUCOURT – https://annedaucourt.odexpo.com/

Contact pour infos et inscription : anne.daucourt@laposte.net – 06 68 57 34 15

Ateliers Octopodes 106 quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « anne.daucourt@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 68 57 34 15 »}] [{« link »: « https://annedaucourt.odexpo.com/ »}, {« link »: « mailto:anne.daucourt@laposte.net »}]

anne daucourt