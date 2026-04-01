Stage Self défense 100% féminin Place Saint-Thomas Landerneau

Landerneau

Stage Self défense 100% féminin

Place Saint-Thomas Accès par la venelle Saint Anne Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Elorn Kali Eskrima organise son 1er stage 100% féminin animé par Clarisse.

Forte de plusieurs années de pratique des arts martiaux, et diplomée dans le système MARS de Ron Balicki, elle saura adapter la pratique et le discours de la self défense aux femmes, dans un milieu très masculin.

Au programme échanges autour de la Self défense et pratiques sur des situations concrètes de la vie.

Places limitées. Pré-inscription recommandée par mail elornkalieskrima@gmail.com. .

Place Saint-Thomas Accès par la venelle Saint Anne Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 31 28 59 74

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English : Stage Self défense 100% féminin

L’événement Stage Self défense 100% féminin Landerneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS