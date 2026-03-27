Stage Self-défense La Baule-Escoublac
Stage Self-défense La Baule-Escoublac lundi 13 avril 2026.
Stage Self-défense
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-15 15:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15
Durant le mois à la découverte du Japon la MJC de La Baule vous propose un stage de self-défense.
Stage possible à partir de 12 ans. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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English :
L’événement Stage Self-défense La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44
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