Stage Self-défense Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville
Stage Self-défense
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
2026-03-14 2026-06-06
Quel que soit votre âge, votre corpulence ou votre forme physique, venez vous essayer pendant deux heures une fois par mois au self défense !
Jenny propose de prendre soin de vous mentalement, physiquement et de vous sentir bien dans votre peau avec pour objectif d’apprendre à gérer une situation inconfortable par des techniques d’arts martiaux.
Animé par Jenny Daufy .
English :
Whatever your age, build or fitness level, come and try your hand at self-defence for two hours once a month!
