Stage Self-défense Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Stage Self-défense

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-06-06

Quel que soit votre âge, votre corpulence ou votre forme physique, venez vous essayer pendant deux heures une fois par mois au self défense !

Quel que soit votre âge, votre corpulence ou votre forme physique, venez vous essayer pendant deux heures une fois par mois au self défense !

Jenny propose de prendre soin de vous mentalement, physiquement et de vous sentir bien dans votre peau avec pour objectif d’apprendre à gérer une situation inconfortable par des techniques d’arts martiaux.

Animé par Jenny Daufy .

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whatever your age, build or fitness level, come and try your hand at self-defence for two hours once a month!

L’événement Stage Self-défense Mondeville a été mis à jour le 2026-02-25 par Calvados Attractivité