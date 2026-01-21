Stage Self-défense Vernon

Stage Self-défense

Chemin du Virolet Vernon Eure

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-02-19 20:00:00

2026-02-19

Venez découvrir les bases du self défense avec Nicolas (professeur diplômé d’état).

Au programme

– Apprendre à identifier les situations de danger

– Acquérir des réflexes simples et efficaces pour se protéger….

Tarif

– 10€ le stage

Accessible à partir de 12 ans

Nombre de places limitées.

Réservation auprès de kool N the dance. .

Chemin du Virolet Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 02 86 24 koolnthedance@gmail.com

