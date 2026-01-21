Stage Self-défense Vernon
Stage Self-défense Vernon jeudi 19 février 2026.
Stage Self-défense
Chemin du Virolet Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 19:00:00
fin : 2026-02-19 20:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Venez découvrir les bases du self défense avec Nicolas (professeur diplômé d’état).
Au programme
– Apprendre à identifier les situations de danger
– Acquérir des réflexes simples et efficaces pour se protéger….
Tarif
– 10€ le stage
Accessible à partir de 12 ans
Nombre de places limitées.
Réservation auprès de kool N the dance. .
Chemin du Virolet Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 02 86 24 koolnthedance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Self-défense
L’événement Stage Self-défense Vernon a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération