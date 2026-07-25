UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bégard

Stage semaine adultes Route de Prat Bégard

lundi 10 août 2026 · Route de Prat · Bégard

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de Prat
Adresse
Golf de Bégard
Ville
22140 Bégard
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Bégard

Stage semaine adultes

Route de Prat Golf de Bégard Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Venez perfectionner votre golf lors d’un stage adultes semaine du lundi au vendredi.   .

Route de Prat Golf de Bégard Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 47 17 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage semaine adultes Bégard a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Bégard (Côtes-d'Armor)