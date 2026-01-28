Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Proposées à la carte tout au long de la semaine, ces séances bien-être invitent à explorer différentes pratiques complémentaires : Pilates le lundi, travail du dos (méthode ELDOA Guy Voyer) le mardi, abdos-fessiers le mercredi, stretching le jeudi et Pilates et stretching le vendredi.

Une occasion de prendre soin de son corps, de relâcher les tensions et de retrouver énergie et mobilité, selon ses envies et ses besoins.

Une parenthèse bien-être pour bouger, s’étirer et se ressourcer à son rythme pendant les vacances de printemps

Le vendredi 24 avril 2026

de 12h00 à 13h00

Le jeudi 23 avril 2026

de 12h00 à 13h00

Le mercredi 22 avril 2026

de 12h00 à 13h00

Le mardi 21 avril 2026

de 12h00 à 13h00

Le lundi 20 avril 2026

de 12h00 à 13h00

payant

En fonction du Quotient Familial

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



