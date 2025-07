stage semaine chorégraphique Gymnase COSEC Royan

stage semaine chorégraphique Gymnase COSEC Royan dimanche 27 juillet 2025.

stage semaine chorégraphique

Gymnase COSEC 27 av du Dr Joliot Curie Royan Charente-Maritime

Tarif : 70 – 70 – 400 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-27

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-27

2 niveaux 13 à 15 ans et à partir de 16 ans

Spectacle de fin de stage vendredi 1er août à 18h (gratuit)

.

Gymnase COSEC 27 av du Dr Joliot Curie Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 02 53

English :

2 levels: ages 13 to 15 and 16 and up

End-of-course show Friday August 1 at 6pm (free)

German :

2 Niveaus: 13 bis 15 Jahre und ab 16 Jahren

Abschlussaufführung am Freitag, den 1. August um 18 Uhr (kostenlos)

Italiano :

2 livelli: da 13 a 15 anni e da 16 in su

Spettacolo di fine corso venerdì 1 agosto alle 18.00 (gratuito)

Espanol :

2 niveles: de 13 a 15 años y a partir de 16 años

Espectáculo de fin de curso viernes 1 de agosto a las 18:00 (gratuito)

L’événement stage semaine chorégraphique Royan a été mis à jour le 2025-07-07 par Mairie de Royan