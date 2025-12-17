STAGE SERIGRAPHIE Brignac

STAGE SERIGRAPHIE

Chemin de la Salamane Brignac Hérault

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-04-11

Venez découvrir l’univers merveilleux de la sérigraphie, une technique d’impression artisanale. A partir de modèles proposés, vous réaliserez toutes les étapes nécessaires à l’impression d’un motif monocolore sur papier.

Vous comprendrez les possibilités de la sérigraphie et comment transposer une image ou un motif. Vous apprendrez à choisir le cadre adapté, à le préparer (enduction, insolation et révélation). Puis viendra le choix du papier, l’installation du poste d’impression, la préparation de votre encre, le nettoyage et le dégravage d’un cadre.

Pendant cette journée, vous abordez toutes les étapes nécessaires et pratiquerez les gestes de base. Vous découvrirez le champ des possibles de cette technique et repartirez avec les impressions réalisées.

CONDITIONS

> A partir de 14 ans, accompagné d’un adulte

> Groupe de 8 personnes maximum

> Sur réservation uniquement Pas d’annulation ou de décalage possible au delà de 15 jours avant l’atelier

Repas tiré du sac .

Chemin de la Salamane Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 08 98 72 okcreaction@gmail.com

