STAGE SERIGRAPHIE TEXTILE Atelier Olympiades Paris

Initiation à la sérigraphie textile

Ce stage s’adresse à toutes les personnes désireuses d’apprendre le processus complet de la création d’un motif imprimé avec la technique de la sérigraphie.

Aucun pré-requis n’est demandé.

Les inscrits découvriront pendant ce stage les différentes étapes de création d’une sérigraphie : la préparation du typon consistant à reproduire un document original (dessins, photos ou documents graphiques) sur un support transparent (calque, rhodoïd, etc.) puis la préparation de l’écran, l’insolation et le dépouillement et enfin l’impression.

Programme :

– 1er jour : présentation de l’atelier et de la technique de la sérigraphie, préparation du matériel et élaboration du motif

– 2e jour : création des couleurs et tests

– 3e jour : impressions du motif sur le support choisi

Il vous sera possible de réaliser les projets suivants :

– Création d’un motif placé imprimé sur 1 tee-shirt ou 1 tote bag (les vêtements à recycler sont les bienvenus : vous pourrez leur donner une seconde vie)

– Création d’un motif répété sur 1 coupon de tissu.

Matériel nécessaire :

– blouse de travail ou vêtements qui ne craignent pas les tâches

– 3/4 pots de confiture vides ( pour préparer vos couleurs )

– supports d’impression ( tee-shirt, vêtements, tote bag, tissus, chutes de tissu pour faire des tests ou même papiers / cartons ) = n’hésitez pas à amener plusieurs supports.

– images/motifs/dessins à imprimer ( apportez plusieurs propositions afin que l’on détermine le motif le plus approprié à la technique de la sérigraphie )

Intervenante : Aline Ehrsam

Tarif : 350 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 720 € TTC

Nombre de places : 8 inscrits

Dates : du 02 au 04 Mars 2026

Horaires : de 10h à 17h

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Tous niveaux

Du lundi 02 mars 2026 au mercredi 04 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-04T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T17:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T17:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T17:00:00+02:00

Atelier Olympiades 44, avenue d’Ivry 75013 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org