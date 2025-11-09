Stage Shaolin Duan Da: Combat rapproché. Salle de sport Rosa Parks PARIS

Duan da « 短打 Duǎndǎ » signifie frappe courte / combat rapproché.

C’est un style de combat spécialisé dans la courte distance Contrairement aux formes spectaculaires avec grands coups de pied ou larges mouvements, le Shaolin Short Strikes met l’accent sur : l’efficacité, la rapidité, la continuité des enchaînements. Notre association Il sert de base pratique avant d’aborder des formes plus longues comme le Da Luohan Quan. Il prépare à la fois le combat réel et la maîtrise du rythme martial Shaolin.

Enseigné par Maitre SHI Heng Jung , moine guerrier de la 35e génération du Temple Shaolin.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 14h30 à 17h30

payant

Tous publics Tarif: 35 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 60 ans.

Salle de sport Rosa Parks Salle polyvalente grande Rosa Parks rue du Moulin des Lapins 75014 PARIS

http://www.shaolin-shihengjun.com/actualites/ +33666836679 remijayer@sfr.fr