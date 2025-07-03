Stage Shibori d’indigo Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Stage Shibori d'indigo Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin jeudi 2 avril 2026.
Stage Shibori d’indigo
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-03
2026-04-02
Créer des motifs blancs sur bleu
Durée 8h
Public: Adulte / partir de 16 ans
Initiation au Shibori, technique japonaise de teinture à réserve. Rejoignez-nous pour expérimenter les nombreuses façons de créer de motifs par pliage, pince et réserve cousue.
Le Shibori est une technique de teinture à réserve par ligature sur tissu. Les termes tie and dye ou renoué font référence à ce même principe de teinture.
Rejoignez-nous pour expérimenter différentes façons de créer de motifs. Nous utiliserons une cuve d’indigo pour obtenir des motifs blanc sur bleu sur du tissus en coton. Pendant ce stage on se concentrera sur les techniques de base de Shibori et pas sur le montage de la cuve d’indigo ni sur sa chimie. .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
