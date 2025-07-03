Stage Shibori d’indigo Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Stage Shibori d’indigo

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-02

Créer des motifs blancs sur bleu

Durée 8h

Public: Adulte / partir de 16 ans

Initiation au Shibori, technique japonaise de teinture à réserve. Rejoignez-nous pour expérimenter les nombreuses façons de créer de motifs par pliage, pince et réserve cousue.

Le Shibori est une technique de teinture à réserve par ligature sur tissu. Les termes tie and dye ou renoué font référence à ce même principe de teinture.

Rejoignez-nous pour expérimenter différentes façons de créer de motifs. Nous utiliserons une cuve d’indigo pour obtenir des motifs blanc sur bleu sur du tissus en coton. Pendant ce stage on se concentrera sur les techniques de base de Shibori et pas sur le montage de la cuve d’indigo ni sur sa chimie. .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

English : Stage Shibori d’indigo

German : Stage Shibori d’indigo

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Shibori d’indigo Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2025-07-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II