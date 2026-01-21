Stage skate Bigoride IBOS Ibos

Stage skate Bigoride

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-26 15:00:00

2026-02-24

Bienvenue à ce stage de skate pour débutants et confirmés à partir de 6 ans !

Renseignements Réservation au 06 71 07 47 62

IBOS 23 Route de Pau Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 07 47 62

English :

Welcome to this skateboarding course for beginners and advanced skaters aged 6 and over!

Information Booking on 06 71 07 47 62

