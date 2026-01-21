Stage skate Bigoride IBOS Ibos
Stage skate Bigoride IBOS Ibos mardi 24 février 2026.
Stage skate Bigoride
IBOS 23 Route de Pau Ibos Hautes-Pyrénées
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-02-26 15:00:00
2026-02-24
Bienvenue à ce stage de skate pour débutants et confirmés à partir de 6 ans !
Renseignements Réservation au 06 71 07 47 62
IBOS 23 Route de Pau Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 07 47 62
English :
Welcome to this skateboarding course for beginners and advanced skaters aged 6 and over!
Information Booking on 06 71 07 47 62
