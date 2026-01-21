Stage skate Culture glisse

Multipark Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-10

*Multipark, lieu précisé à l’inscription

❄️Stages Vacances de Février ❄️

Les inscriptions sont ouvertes ! Rejoignez nous sur les premiers stages de cette année 2026 pour partager un moment de ride !

Plus d’informations cultureglisse@gmail.com .

Multipark Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 78 40 20 cultureglisse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage skate Culture glisse

L’événement Stage skate Culture glisse Pau a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pau