Stage skate multipark

Multipark Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-13

*Multipark, lieu précisé à l’inscription

Que ce soit pour le skate, la trottinette freestyle, le roller, le bmx ou le wakeboard, nous proposons différentes formules de cours et stages ainsi que des séjours et formules personnalisées.

Notre pédagogie est toujours individualisé, en cours particuliers et même en cours collectifs, afin de nous adapter au niveau et aux objectifs de chacun !

Lors des cours, nous sommes à 200% aux côtés de nos élèves afin de booster leur progression mais aussi afin de nous assurer qu’ils pratiquent en toute sécurité et que leur passion du sport grandisse ! .

Multipark Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 78 40 20 cultureglisse@gmail.com

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English : Stage skate multipark

L’événement Stage skate multipark Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau