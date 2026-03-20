Stage skate multipark Pau
Stage skate multipark Pau lundi 13 avril 2026.
Stage skate multipark
Multipark Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 60 – 60 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-13
*Multipark, lieu précisé à l’inscription
Que ce soit pour le skate, la trottinette freestyle, le roller, le bmx ou le wakeboard, nous proposons différentes formules de cours et stages ainsi que des séjours et formules personnalisées.
Notre pédagogie est toujours individualisé, en cours particuliers et même en cours collectifs, afin de nous adapter au niveau et aux objectifs de chacun !
Lors des cours, nous sommes à 200% aux côtés de nos élèves afin de booster leur progression mais aussi afin de nous assurer qu’ils pratiquent en toute sécurité et que leur passion du sport grandisse ! .
Multipark Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 78 40 20 cultureglisse@gmail.com
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English : Stage skate multipark
L’événement Stage skate multipark Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau