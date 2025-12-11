Stage Skating perfectionnement Glisses Nordiques Chapelle-des-Bois

Stage Skating perfectionnement

Glisses Nordiques 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Début : 2026-01-05 09:00:00

fin : 2026-03-13 11:30:00

2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16

C’est un stage de perfectionnement proposé à tous ceux qui pratiquent le patinage ou qui ont acquis le niveau skating découverte.

Durant les temps d’encadrement, votre moniteur organisera les cours autour d’ateliers techniques et de balades adaptées.

Vous avez déjà une activité physique ou sportive, vous êtes en bonne forme. Préparez votre séjour autour d’activités qui sollicitent l’équilibre (roller, patin à glace…) et l’endurance (marche, course à pied, vélo, natation)

Contenu

Apprentissage des différents pas (Pas de patineur 1 temps, 2 temps, combiné, pas tournant)

Développement général de l’aisance les enchaînements de gestes.

Changement de direction, freinages.

Adaptation des différents pas au terrain.

Amélioration de l’équilibre, efficacité de la propulsion.

Corrections vidéo personnalisées.

10 à 20 km par ½ journée. .

Glisses Nordiques 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 10 85 glissesnordiques.25240@gmail.com

