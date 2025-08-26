Stage son et lumière MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-26T10:00:00 – 2025-08-26T18:00:00

Fin : 2025-08-30T14:00:00 – 2025-08-30T23:59:00

En préparation des événements de la MJC, venez découvrir les métiers de la technique événementielle ! Mise en place de la scène, création lumière, sonorisation, régie générale… Le stage se clôturera par le Savigny Punk Fest les vendredi 29 et samedi 30 Août, où vous serez maîtres et maîtresses du show !

MJC François Rabelais 12 Grande-Rue 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 http://www.mjcsavigny.net [{« type »: « email », « value »: « pierre@mjcsavigny.net »}]

