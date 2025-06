STAGE SOUDURE À L’ARC – Brignac 19 juillet 2025 07:00

Hérault

STAGE SOUDURE À L’ARC 12D Chemin de la Salamane Brignac Hérault

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

2025-07-20

Olivier vous emmène dans l’univers du métal pour une journée dense et passionnante. Que vous soyez bricoleur ou non, il vous transmet techniques et gestes adaptés à une bonne pratique de la soudure à l’arc à l’électrode.

Vous aborderez toutes les notions essentielles à travers un enseignement théorique des fondamentaux (fusion des métaux, diamètres d’électrodes et puissances et réglages du poste à souder…) et une mise en pratique approfondie accompagnée.

L’occasion de vous familiariser avec votre propre matériel de soudure si vous en avez. Débutants et initiés bienvenus. Accompagnement individualisé. Supports pédagogiques fournis.

A vos masques…prêt…soudez !!!

MATÉRIEL

Prévoir une tenue adaptée manches et pantalons longs.

Possibilité d’apporter votre propre matériel de soudage.

CONDITIONS

Ouvert à tous débutants et initiés / À partir de 18 ans

Groupe de 10 personnes maximum

Pas d’annulation ou de décalage possible au-delà de 15 jours avant le stage. .

12D Chemin de la Salamane

Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 08 98 72 okcreaction@gmail.com

English :

Olivier takes you into the world of metal for an exciting day out. Whether you’re a do-it-yourselfer or not, he’ll teach you the techniques and gestures you need to get the most out of arc welding.

German :

Olivier nimmt Sie mit in die Welt des Metalls, um einen spannenden Tag zu erleben. Ob Sie ein Heimwerker sind oder nicht, er vermittelt Ihnen Techniken und Gesten, die für eine gute Praxis des Lichtbogenschweißens mit Elektroden geeignet sind.

Italiano :

Olivier vi porterà nel mondo del metallo per una giornata intensa ed emozionante. Che siate appassionati di bricolage o meno, vi insegnerà le tecniche e i gesti necessari per ottenere il massimo dalla saldatura ad arco.

Espanol :

Olivier te adentrará en el mundo del metal en una jornada intensa y apasionante. Tanto si eres aficionado al bricolaje como si no, te enseñará las técnicas y los gestos necesarios para sacar el máximo partido a la soldadura al arco.

