Stage soudure Paimpol

Stage soudure Paimpol mardi 12 août 2025.

Stage soudure

19 Rue du Général Leclerc Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-12 09:30:00

fin : 2025-08-12 16:00:00

2025-08-12

Le temps d’une journée, venez partager les gestes d’une ferronnière et repartez avec votre réalisation ! Un stage de soudure et de Ferronnerie,soudure, meulage, ponçage, formage du métal. Le matin, vous suivrez un cours de soudure, meulage et formage du métal, afin d’apprendre les gestes et la sécurité.. et l’après-midi vous travaillerez sur un projet personnel, vous repartirez avec votre objet. Les créations réalisées par les stagiaires sont variées, tout dépendra de vos envies ! Et si vous n’avez pas l’inspiration, je vous donnerai des idées ! Ce stage s’adresse à tous les publics, notamment les débutants. (A partir de 18 ans) .

19 Rue du Général Leclerc Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 55 41 59

