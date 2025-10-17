Stage soudure Paimpol

Marie Heudès, la P’tite Ferronnière, vous propose de vous faire découvrir la ferronnerie sur une journée. Vous apprendrez à souder à l’arc électrique, à utiliser une meuleuse pour découper et poncer le métal, ainsi qu’à former l’acier. Convient à tout public, débutant ou initiés qui souhaitent perfectionner leur pratique. 3 stagiaires max. Inscription par mail. .

19 Rue du Général Leclerc Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 55 41 59

