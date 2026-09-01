Stage sourcier 2026 à Pouilloux Salle des Associations Pouilloux

Informations pratiques

Pouilloux

Stage sourcier 2026 à Pouilloux

Salle des Associations Rue du Bourg Pouilloux Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-03

« La recherche de l’eau, pratique ancestrale est bien vivante dans les campagne. »

Libre Regard propose une initiation animée par Pascal Paget, sourcier-magnétiseur.

Le stage se déroule sur une 1/2 journée car la pratique de recherche fatigue et l’influx disparait surtout avec des personnes qui n’ont pas l’habitude.

20 € les 2 matinées pour les adhérents , 30 € les 2 matinées les non adhérents.

Règlement des deux séances en même temps.

Alors, comment trouver l’eau avec les baguettes ou le pendule ?

C’est Pascal Paget sourcier-magnétiseur qui anime différents stages.

Dates 2026

Des stages sourciers pour découvrir les différentes techniques pour trouver de l’eau et pour savoir déterminer la profondeur et le débit de la veine :

– niveau 1 : le samedi 19 septembre 2026 de 9h à 12h à la salle des associations de Pouilloux ;

– niveau 2 : le samedi 3 octobre 2026 de 9h à 12h à la salle des associations de Pouilloux.

Places limitées, inscription nécessaire !

C’est aussi la redécouverte de choses que les anciens sourciers appliquaient sur les énergies sans le savoir. Les sources ou courants d’eau, les failles telluriques font partie de ces énergies.

La vie moderne nous a apporté beaucoup de sources électromagnétiques qui ont une influence sur notre sommeil et notre santé.

Sans vouloir un retour en arrière, on peut par des gestes simples atténuer ces influences. .

Salle des Associations Rue du Bourg Pouilloux 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 00 71 libre.regard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage sourcier 2026 à Pouilloux

L’événement Stage sourcier 2026 à Pouilloux Pouilloux a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)