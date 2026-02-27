Stage spécial ado au Polaris La voix du masque Place Patricia Tranchand Istres

Stage spécial ado au Polaris La voix du masque

Du mercredi 15 au vendredi 17 avril 2026. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-17

2026-04-15

Comment laisser parler son double , comment parler de soi à travers un masque, se dévoiler sans se montrer ?avec Lisa ASTIER, artiste

À travers des ateliers d’écriture, chacun exprimera par des mots les émotions qui le traversent, afin de donner une voix et une identité à cet autre visage, ce double intérieur.

Chaque participant réalisera ensuite un masque et lui prêtera une voix, comme on anime un personnage. La restitution du projet prendra la forme d’une exposition mêlant installation sonore et visuelle, les participants seront libres de participer à l’installation pour une performance chorégraphiée s’ils le souhaitent. .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

English :

How to let your double speak, how to talk about yourself through a mask, reveal yourself without showing off? with artist Lisa ASTIER

