STAGE STAGE DE DANSE AÉRIENNE Gymnase municipal Saint-Brevin-les-Pins lundi 16 février 2026.
Gymnase municipal 10 Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
L’association les Z’Envolées organise un stage de danse aérienne pour les enfants et adolescents à partir de 8 ans, tout niveau, accessible au débutant.
Ce stage aura lieu du lundi 16 au vendredi 20 février de 14h à 15h30 au gymnase municipal de St Brevin.
Le tarif est de 60€ personne
Les inscriptions se font via Helloasso ……INSCRIPTIONS ICI…….. .
