STAGE STAGE DE DANSE AÉRIENNE Gymnase municipal Saint-Brevin-les-Pins

STAGE STAGE DE DANSE AÉRIENNE

Gymnase municipal 10 Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:30:00

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

L’association les Z’Envolées organise un stage de danse aérienne pour les enfants et adolescents à partir de 8 ans, tout niveau, accessible au débutant.

Ce stage aura lieu du lundi 16 au vendredi 20 février de 14h à 15h30 au gymnase municipal de St Brevin.

Le tarif est de 60€ personne

Les inscriptions se font via Helloasso ……INSCRIPTIONS ICI…….. .

Gymnase municipal 10 Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 34 44 18 leszenvolees@gmail.com

