Stage Stop-motion (8/15 ans) Périgueux

Stage Stop-motion (8/15 ans)

5 Rue Littré Périgueux Dordogne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12

Envie de réaliser un film animé par vos idées et vos mains ? l’EMAP vous propose un stage stop-motion (image en mouvement) avec:

– l’écriture d’un scénario collectif

– le découpage technique et storyboard

– la création du décors

– le tournage en stop-motion sur banc-titre

– le montage

– les bruitages et sonorisation

Nombre de place limité, réservation nécessaire. .

