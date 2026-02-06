Stage Stop-motion (8/15 ans) Périgueux
Stage Stop-motion (8/15 ans) Périgueux mardi 10 février 2026.
5 Rue Littré Périgueux Dordogne
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-11
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12
Envie de réaliser un film animé par vos idées et vos mains ? l’EMAP vous propose un stage stop-motion (image en mouvement) avec:
– l’écriture d’un scénario collectif
– le découpage technique et storyboard
– la création du décors
– le tournage en stop-motion sur banc-titre
– le montage
– les bruitages et sonorisation
Nombre de place limité, réservation nécessaire. .
5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
