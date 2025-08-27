Stage Street Art au stade Louis-Lumière Stade Louis lumière Paris

STAGE STREET ART



Du 27/08 AU 29/08 27/08 AU 29/08 DE 14H À 17H30

Réalisation d’une fresque participative au stade Louis Lumière avec LAPIN MUTANT (gratuit sur inscription par instagram ou par sms au 0661825040)

Le 30/08 DE 10H À 18H

Evénement grand public au stade Louis Lumière :

Inauguration de la fresque murale participative

Balade découverte des œuvres d’art urbain du quartier

Rencontre entre artistes et publics autour du plateau radio de Demain Nos Enfants.

gratuit

Le stage ne pouvant accueillir que dix participant(e)s, merci de vous inscrire en nous contactant sur le téléphone de Demain Nos Enfants au 0661825040 ou par mail contact@demainnosenfants.org

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Stade Louis lumière 30 Rue Louis Lumière 75020 Paris

