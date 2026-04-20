Stage Studio son : Fabrique tes beats et instrus 11-17 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage propose aux 11-17 ans une initiation à la création musicale assistée par ordinateur, au coeur d’un véritable univers studio. Les participants découvrent les bases de la production musicale en créant leurs propres beats et instrumentales : choix des sons, rythmiques, boucles et premiers arrangements.

Chaque séance est pensée comme un temps de création et d’expérimentation, où chacun développe son univers artistique, gagne en autonomie et prend confiance en soi en produisant sa propre musique.

Créer ses propres sons, poser des rythmes et produire comme en studio

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 13h00

payant

27€ pour la totalité du stage

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T13:00:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T13:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T13:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

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