Stage super glisse skating jeune Glisses Nordiques Chapelle-des-Bois

Glisses Nordiques 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2026-03-06 16:30:00

2025-12-22 2025-12-29 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02

Ce stage, en skating, s’adresse aux jeunes skieurs de 11 15 ans ou 15-18 ans, ayant déjà une pratique du ski de fond. Durant les temps d’encadrement, votre moniteur organisera les cours autour d’ateliers techniques (sous forme jouée ou non), de balades ou de jeux collectifs adaptés aux possibilités des enfants.

12 participants maximum par groupe.

Ce sont 4 après midi d’encadrement du lundi au vendredi, plus une sortie journée le mercredi ou jeudi.

La recette

Des éducatifs de technique skating mais pas que…

De nombreux jeux de sports collectifs (hand-ball, hockey, biathlon…)

Une ambiance d’ados… .

Glisses Nordiques 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 10 85 glissesnordiques.25240@gmail.com

