Stage Systema

Réquista Aveyron

Tarif : 220 – 220 – 380 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-06

Retrouver la liberté en apprivoisant la peur.

L’ecole de la Tortue Noire à la joie d’accueillir Nicolas Ho, instructeur en Systema,

formateur en Communication non violente et thérapeute en Intelligence Relationnelle pour un stage début janvier.

Nous explorerons comment le Systema, enrichi par des éléments de CNV et de Théorie Polyvagale, permet de retrouver du mouvement, du souffle et de la conscience là où la peur nous enferme.

De 9h à12h et 14h à 17h

L’intention sera portée sur

-Reconnaître et apprivoiser les signaux du corps face au stress et au danger

-Développer la présence et la fluidité dans l’inconfort

-Transformer la peur en énergie disponible et lucide

Exploration des piliers du Systema: posture, mouvement, respiration et détente

Un stage pour mesurer l’impact de la peur sur soi et sur les autres et développer un meilleur discernement interne et externe sur la situation afin d’apporter la réponse la plus appropriée.

Accessible aux non pratiquants de systema.

+ d’infos et inscription via hello asso

https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-la-tortue-noire/evenements/intensif-systema-et-cnv-la-bulle-de-la-peur

Tarifs 220 € les 2 jours 300 € les 3 jours 380 € les 4 jours

Renseignements et inscriptions au 06 78 66 46 90

Association Ecole de la Tortue Noire: ecoledelatortuenoire.fr

.

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 64 53 28 47 tristan.brill@gmail.com

English :

Finding freedom by taming fear.

