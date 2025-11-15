Stage Tableau en laine feutrée Initiation Lorleau
Stage Tableau en laine feutrée Initiation Lorleau samedi 15 novembre 2025.
Stage Tableau en laine feutrée Initiation
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Venez découvrir la technique de feutrage de la laine afin de réaliser un tableau « tout doux » feutrage, relief, nuance de couleurs, la laine cardée a plus d’un secret à dévoiler…
45€ tout inclus matériel et fournitures
Renseignements et inscriptions contact@lateliermeliemelo.fr
06.99.09.27.47
Réservation en ligne https://lateliermeliemelo.addock.co .
3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47
English : Stage Tableau en laine feutrée Initiation
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage Tableau en laine feutrée Initiation Lorleau a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle