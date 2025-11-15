Stage Tableau en laine feutrée Initiation Lorleau

Stage Tableau en laine feutrée Initiation

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Venez découvrir la technique de feutrage de la laine afin de réaliser un tableau « tout doux » feutrage, relief, nuance de couleurs, la laine cardée a plus d’un secret à dévoiler…

45€ tout inclus matériel et fournitures

Renseignements et inscriptions contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Réservation en ligne https://lateliermeliemelo.addock.co .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

