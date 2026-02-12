Stage Tai Chi Chuan et Qi Gong Bettancourt-la-Ferrée
Stage Tai Chi Chuan et Qi Gong Bettancourt-la-Ferrée samedi 7 mars 2026.
Stage Tai Chi Chuan et Qi Gong
Complexe Jean-Jaurès Bettancourt-la-Ferrée Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Tout public
Le Taiji Val d’Ornel accueille Virginie Gatellier pour un stage de méditation en pleine conscience. A partir de 16 ans. .
Complexe Jean-Jaurès Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est taichichuanstdizier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage Tai Chi Chuan et Qi Gong Bettancourt-la-Ferrée a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne