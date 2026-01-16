Stage Tai chi chuan Salle Bois plaisant Le Bernard
Stage Tai chi chuan Salle Bois plaisant Le Bernard dimanche 5 avril 2026.
Stage Tai chi chuan
Salle Bois plaisant 5 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
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Salle Bois plaisant 5 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26 tccbernardais@gmail.com
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English :
L’événement Stage Tai chi chuan Le Bernard a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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