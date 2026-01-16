Stage Tai chi chuan Salle Bois plaisant Le Bernard

Stage Tai chi chuan Salle Bois plaisant Le Bernard dimanche 5 avril 2026.

Stage Tai chi chuan

Salle Bois plaisant 5 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :
2026-04-05

  .

Salle Bois plaisant 5 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26  tccbernardais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage Tai chi chuan Le Bernard a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Le Bernard (Vendée)