Stage Tai chi chuan Salle Bois plaisant Le Bernard

Stage Tai chi chuan

Salle Bois plaisant 5 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

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Salle Bois plaisant 5 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26 tccbernardais@gmail.com

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English :

L’événement Stage Tai chi chuan Le Bernard a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral