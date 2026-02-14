Stage Taille de pierre Enfants & Adultes Saint-Benoît-sur-Loire
Stage Taille de pierre Enfants & Adultes
55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : 80 – 80 – EUR
80
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Stage de taille de pierre accompagné par un professionnel.
Une expérience unique ! Enfants et adultes sont invités à reproduire les gestes des tailleurs de pierre du Moyen-Age, accompagné par Florent Marois, tailleur de pierre et restaurateur. Dragons, étoiles, lions, feuilles d’acanthe… Repartez avec votre sculpture personnalisée, inspirée des décors de l’abbaye.
Sur 3 demi-journées en 2 groupes de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
A partir de 8 ans.
– par le Belvédère dans le cadre de la saison culturelle Val de Sully – 80 .
+33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
English :
A stone-cutting course led by a professional.
