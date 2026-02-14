Stage Taille de pierre Enfants & Adultes Saint-Benoît-sur-Loire

Stage Taille de pierre Enfants & Adultes

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Début : Jeudi 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:30:00

2026-04-17

Stage de taille de pierre accompagné par un professionnel.

Une expérience unique ! Enfants et adultes sont invités à reproduire les gestes des tailleurs de pierre du Moyen-Age, accompagné par Florent Marois, tailleur de pierre et restaurateur. Dragons, étoiles, lions, feuilles d’acanthe… Repartez avec votre sculpture personnalisée, inspirée des décors de l’abbaye.

Sur 3 demi-journées en 2 groupes de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30

A partir de 8 ans.

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

English :

A stone-cutting course led by a professional.

