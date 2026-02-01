Stage Taille de pommiers Lieu-dit Le Saint-Esprit Plédéliac
Stage Taille de pommiers Lieu-dit Le Saint-Esprit Plédéliac samedi 21 février 2026.
Stage Taille de pommiers
Lieu-dit Le Saint-Esprit La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Les stagiaires doivent amener un couteau affûté et un sécateur ( + un coupe-branches et une scie si vous avez); prévoir aussi en plus des gants, bottes et vêtements chauds adaptés selon la météo.
Intervenant: Les Mordus de la Pomme
Sur réservations auprès de La Ferme d’antan, places limitées
RDV à La Ferme d’antan .
Lieu-dit Le Saint-Esprit La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage Taille de pommiers Plédéliac a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor