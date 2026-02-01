Stage Taille de pommiers Lieu-dit Le Saint-Esprit Plédéliac

Stage Taille de pommiers

Lieu-dit Le Saint-Esprit La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-21

Les stagiaires doivent amener un couteau affûté et un sécateur ( + un coupe-branches et une scie si vous avez); prévoir aussi en plus des gants, bottes et vêtements chauds adaptés selon la météo.

Intervenant: Les Mordus de la Pomme

Sur réservations auprès de La Ferme d’antan, places limitées

RDV à La Ferme d’antan .

Lieu-dit Le Saint-Esprit La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77

