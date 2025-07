Stage Tap Dance à L’Astrada L’Astrada Marciac

L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac Gers

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-26

2025-07-22

Avec Soraya et Leïla Benac.

Quoi de mieux que passer l’été en claquettes !

Le stage de Tap Dance est une expérience artistique collective inédite ! Telle l’écriture d’une partition musicale, le Tap Dance relève bien d’un langage narratif. Au-delà de ses particularités techniques, c’est un regard singulier qui s’en dégage. Ainsi, s’offre aux pratiquants cette possibilité de pouvoir varier et nuancer les formes d’expression, un voyage entre séquences chorégraphiques, rythmiques et improvisées. Le stage permet de s’initier, perfectionner sa technique, aborder des nouvelles influences, ressourcer son inspiration dans une ambiance de partage. Des battles de tap-dancers amateurs avec des musiciens sont proposées dans le prolongement du stage. Complémentaires au travail d’écoute, elles permettent l’ouverture vers un dialogue musical et l’apport d’un enrichissement personnel et collectif. Leïla et Soraya Benac

Les ✚ du stage

➤ Restitution en public à la fin du stage, festival bis samedi 26 juillet à 19h30

➤ Accès aux concerts sous le chapiteau et à L’Astrada

➤ Jam sessions .

L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr

English :

With Soraya and Leïla Benac.

What could be better than spending the summer in tap shoes?

« The Tap Dance workshop is a unique collective artistic experience! Like writing a musical score, Tap Dance is a narrative language. Beyond its technical particularities, a singular vision emerges. Practitioners are offered the possibility of varying and nuancing forms of expression, a journey between choreographic, rhythmic and improvised sequences. The workshop provides an opportunity to learn, perfect technique, explore new influences and recharge inspiration in a shared atmosphere. Battles » between amateur tap dancers and musicians are offered as an extension of the workshop. Complementary to the work of listening, they open up a musical dialogue and contribute to personal and collective enrichment Leïla and Soraya Benac

German :

Mit Soraya und Leïla Benac.

Was gibt es Schöneres, als den Sommer mit Steppschuhen zu verbringen?

« Der Tap Dance-Workshop ist eine völlig neue kollektive künstlerische Erfahrung! Tap Dance ist wie eine musikalische Partitur, es handelt sich um eine narrative Sprache. Abgesehen von den technischen Besonderheiten ist es ein einzigartiger Blickwinkel, der sich daraus ergibt. So bietet sich den Teilnehmern die Möglichkeit, die Ausdrucksformen zu variieren und zu nuancieren, eine Reise zwischen choreografischen, rhythmischen und improvisierten Sequenzen. Das Praktikum bietet die Möglichkeit, sich in einer Atmosphäre des Austauschs mit neuen Einflüssen auseinanderzusetzen, seine Technik zu perfektionieren und seine Inspiration zu erneuern. Im Anschluss an den Workshop werden « Battles » von Amateur-Tap-Dancern mit Musikern angeboten. Sie ergänzen die Arbeit des Zuhörens und ermöglichen einen musikalischen Dialog, der eine persönliche und kollektive Bereicherung darstellt. » Leïla und Soraya Benac

Italiano :

Con Soraya e Leïla Benac.

Cosa c’è di meglio che passare l’estate con le scarpe da tip tap?

« Il workshop di Tap Dance è un’esperienza artistica collettiva unica! Come la scrittura di una partitura musicale, la Tap Dance è un linguaggio narrativo. Al di là delle sue particolarità tecniche, è un approccio singolare che emerge. Di conseguenza, gli studenti possono variare e sfumare le loro forme di espressione, viaggiando tra sequenze coreografiche, ritmiche e improvvisate. Il corso offre la possibilità di imparare, perfezionare la tecnica, esplorare nuove influenze e ricaricare le batterie in un’atmosfera di condivisione. Come estensione del corso vengono organizzate « battaglie » tra ballerini amatoriali di tip tap e musicisti. Complementari al lavoro di ascolto, aprono un dialogo musicale e portano un arricchimento personale e collettivo Leïla e Soraya Benac

Espanol :

Con Soraya y Leïla Benac.

¿Qué puede haber mejor que pasar el verano con zapatos de claqué?

« El taller de claqué es una experiencia artística colectiva única Al igual que escribir una partitura musical, el claqué es un lenguaje narrativo. Más allá de sus particularidades técnicas, es un enfoque singular el que emerge. Como resultado, los alumnos pueden variar y matizar sus formas de expresión, realizando un viaje a través de secuencias coreográficas, rítmicas e improvisadas. El curso ofrece la posibilidad de aprender, perfeccionar la técnica, explorar nuevas influencias y recargar las pilas en un ambiente compartido. Como prolongación del curso, se organizan « batallas » entre bailarines de claqué aficionados y músicos. Complementarias al trabajo de escucha, abren un diálogo musical y aportan un enriquecimiento personal y colectivo Leïla y Soraya Benac

