Stage tapisserie à Saint-Rémy

2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – – 720 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-09

Stage tapisserie

De fatigué à sublimé réinventez votre chaise ou votre fauteuil simple

En cinq jours, apprenez la réfection artisanale traditionnelle. Apportez votre siège et votre tissu (le reste est fourni !), repartez avec une pièce unique, confortable, durable, rajeunie grâce à un savoir-faire ancestral.

Du 9 au 13 février de 9h30 à 17h .

2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage tapisserie à Saint-Rémy

L’événement Stage tapisserie à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Niort Marais Poitevin