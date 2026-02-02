Stage tapisserie à Saint-Rémy Saint-Rémy
Stage tapisserie à Saint-Rémy Saint-Rémy lundi 9 février 2026.
Stage tapisserie à Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – – 720 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-09
Stage tapisserie
De fatigué à sublimé réinventez votre chaise ou votre fauteuil simple
En cinq jours, apprenez la réfection artisanale traditionnelle. Apportez votre siège et votre tissu (le reste est fourni !), repartez avec une pièce unique, confortable, durable, rajeunie grâce à un savoir-faire ancestral.
Du 9 au 13 février de 9h30 à 17h .
2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage tapisserie à Saint-Rémy
L’événement Stage tapisserie à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Niort Marais Poitevin