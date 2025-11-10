Stage Tapisserie d’Ameublement Granville

Stage Tapisserie d’Ameublement Granville lundi 10 novembre 2025.

Stage Tapisserie d’Ameublement

233 Rue de la Haute Lande Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-11-10

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-10

STAGE du 10 et 11 NOVEMBRE 2025 3 demi-journées à Granville

Lundi matin de 9h à 12h

Mardi matin de 9h à 12h, et après-midi de 14h à 17h

INSCRIPTIONS

06 70 26 09 14 ou via Hello Asso lien ci-après

https://www.helloasso.com/associations/les-indiscrets

Où 233, rue haute lande à Granville (50400)

Animation Delphine MC, tapissière d’ameublement diplômée

Matériel prévoir de venir avec votre assise

Outils prêtés sur place

Public à partir de 18 ans

Pas de pré-requis

Tarif unique 165 euros pour 3 x ½ journées

Nous joindre 06 70 26 09 14

Inscriptions via HelloAsso

Déroulé du stage

—————–

Pour les débutant.e.s ou les confirmé.e.s

Historique de la tapisserie d’ameublement, les différents styles, les outillages utilisés Essai de l’activité sur assise, les différents tissus, étude points par points de la restauration de l’assise

Dégarnissage du fût (dossier et assise en fonction du temps disponible) et début de restauration de l’assise en fonction du temps disponible.

Pour les confirmé.e.s reprise de restauration de l’assise

Pour les avancé.e.s suite de la restauration de votre assise .

233 Rue de la Haute Lande Granville 50400 Manche Normandie +33 6 70 26 09 14 lesindiscrets@protonmail.com

English : Stage Tapisserie d’Ameublement

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Tapisserie d’Ameublement Granville a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Granville Terre et Mer